Детали очередного обстрела россиян сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич.

Важно Во время воздушной тревоги в Николаеве прогремели мощные взрывы

Еще одна школа разрушена

Он отметил, что в результате циничного обстрела еще одна городская школа практически полностью разрушена. Там обрушилась часть здания. Ранение получил охранник заведения. В близлежащих частных домах побило окна и кровлю.

Куда еще попали ракеты

Также ракета попала на территорию водной станции нашего Кораблестроительного университета, повредив складское помещение. На территории одного из частных предприятий от попадания боеприпасов загорелись остатки дроби. Пожар оперативно ликвидировали спасатели ГСЧС.

Что касается жилых домов, в настоящее время известно о повреждении двух многоэтажек,

– рассказал Сенкевич.

Последствия ракетных обстрелов в Николаеве / Фото Суспільного

Какая ситуация в Николаевской области

В Николаевской ОВА рассказали, что утром 28 июля враг нанес массированный ракетный удар по Николаеву. Накануне вечером в области тоже было неспокойно. В результате вражеских обстрелов села Лиманы были разрушены и повреждены 3 жилых дома, электросеть. Пострадавших нет.

Также вечером 27 июля фиксировались обстрелы села Широкое. Попадание было по дорогам, повреждены 3 жилых дома. Пострадавших нет.

Утром – обстрелы на территории всей общины, попадания по домохозяйствам и за пределами населенных пунктов. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется,

– добавили в Николаевской ОВА.

Как рассказала спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк, оккупанты вновь продолжают применять сверхмощные снаряды С-300. Враг бьет по абсолютно не военным объектам.

"Это еще раз подчеркивает, что враг продолжает безумное психологическое давление на тех, кто демонстрирует свою несокрушимость", – сказала Гуменюк.