Деталі чергового обстрілу росіян повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

Важливо Під час повітряної тривоги у Миколаєві пролунали потужні вибухи

Ще одна школа зруйнована

Він зазначив, що внаслідок цинічного обстрілу ще одна міська школа практично повністю зруйнована. Там обвалилась частина будівлі. Поранення дістав охоронець закладу. У довколишніх приватних будинках побило вікна та покрівлю.

Куди ще поцілили ракети

Також ракета влучила на територію водної станції нашого Кораблебудівного університету, пошкодивши складське приміщення. На території одного з приватних підприємств від влучання боєприпасів загорілись залишки шроту. Пожежу оперативно ліквідували рятувальники ДСНС.

Щодо житлових будинків, на цей час відомо про пошкодження двох багатоповерхівок,

– розповів Сєнкевич.

Наслідки ракетного обстрілу у Миколаєві / Фото Суспільного

Яка ситуація на Миколаївщині

У Миколаївській ОВА розповіли, що зранку 28 липня ворог завдав масованого ракетного удару по Миколаєву. Напередодні ввечері в області також було неспокійно. Внаслідок ворожих обстрілів села Лимани було зруйновано та пошкоджено 3 житлових будинки, електромережу. Постраждалих немає.

Також ввечері 27 липня фіксували обстріли села Широке. Влучання було по дорогах, пошкоджено 3 житлових будинки. Постраждалих немає.

Зранку – обстріли на території всієї громади, влучання по домогосподарствах та поза межами населених пунктів. Інформація щодо постраждалих та пошкоджень уточнюється,

– додали у Миколаївській ОВА.