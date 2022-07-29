Оперативне командування "Південь" уточнило, що люди не постраждали. Також розповіли, що на Півдні авіація ЗСУ 7 разів ударила по ворогу й ліквідувала десятки окупантів та 4 склади боєприпасів.

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окупанти атакували Миколаїв

Миколаїв надвечір (мовиться про 28 липня – 24 канал) атаковано чотирма реактивними снарядами з системи залпового вогню "Смерч". Влучено в елеватор і турбазу,
– повідомило ОК "Південь".

Командування пояснило, що попередньо – без людських втрат, але суттєво пошкоджено навколишні будівлі.

Окрім того, вдосвіта 28 липня росіяни вдарили по Миколаєву 12 зенітними ракетами С-300. Їх випустили з напрямку Голої Пристані, що на тимчасово окупованій Херсонщині. Внаслідок атаки:

  • практично вщент зруйновані будівлі двох шкіл;
  • пошкоджено яхт-клуб, склади агропромислового підприємства, господарські споруди;
  • поранена одна людина.

Коротко про ситуацію на Півдні України

  • 28 липня на Півдні ситуація була складна, проте її розвиток контролювали наші сили оборони. Російські окупанти були сковані ЗСУ, тому не мали можливості створити нові ударні угруповання. Тривала контрбатарейна боротьба.
  • Вороги атакували околиці Малої Костромки, селище Шестірня Бериславського району Херсонщини, Кропивницький. Внаслідок атаки ворога на Півдні 6 людей загинуло, 29 поранених.
  • Наша авіація потужно атакувала ворога та знищила 36 окупантів, 3 танки, 3 гаубиці "Мста-Б", радіолокаційну станцію "Зоопарк-1", 4 одиниці броньованої та 7 – автомобільної техніки. Також в Генічеському, Херсонському, Каховському та Бериславському районах знищено 4 склади боєприпасів.

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