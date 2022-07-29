В оперативному командуванні "Південь" розповіли, що ситуація в регіоні – складна, але її розвиток перебуває під контролем сил оборони. Російські окупанти продовжують бойові дії на зайнятих рубежах оборони. Водночас вони не можуть створювати нові ударні угрупованні, адже скуті діями українських захисників. Тож контрбатарейна боротьба триває.

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Дивіться звернення представника оперативного командування "Південь":

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