У Генштабі ЗСУ зазначають, що втрати ворога можуть бути неточними, оскільки на гарячих напрямках важко вести точний підрахунок. Насправді ліквідованих окупантів може бути більше.

Актуально Масові ракетні обстріли України з білорусі: головне за 155 день війни

Так, лише за добу 27 липня наші військові знищили 160 путінських солдатів. Загалом на війні проти України загинули 40 230 російських окупантів.

Втрати ворога у техніці станом на ранок 28 липня

росіяни втратили 1 742 танків (з них за минулу добу 4 одиниці);

бойових броньованих машин – 3 979 одиниць (+8);

артилерійських систем – 894 одиниці (+11);

РСЗВ – 258 одиниць;

засобів ППО – 117;

літаків – 222 одиниці;

гелікоптерів – 190 одиниць;

безпілотників – 729 одиниці (+3);

крилатих ракет – 174 одиниці;

кораблів та катерів – 15 одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 854 одиниць (+7);

спеціальної техніки – 75 одиниць.

До речі, найбільше втрат російська армія зазнала на Криворізькому напрямку.