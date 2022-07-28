У Генштабі ЗСУ зазначають, що втрати ворога можуть бути неточними, оскільки на гарячих напрямках важко вести точний підрахунок. Насправді ліквідованих окупантів може бути більше.
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Так, лише за добу 27 липня наші військові знищили 160 путінських солдатів. Загалом на війні проти України загинули 40 230 російських окупантів.
Втрати ворога у техніці станом на ранок 28 липня
- росіяни втратили 1 742 танків (з них за минулу добу 4 одиниці);
- бойових броньованих машин – 3 979 одиниць (+8);
- артилерійських систем – 894 одиниці (+11);
- РСЗВ – 258 одиниць;
- засобів ППО – 117;
- літаків – 222 одиниці;
- гелікоптерів – 190 одиниць;
- безпілотників – 729 одиниці (+3);
- крилатих ракет – 174 одиниці;
- кораблів та катерів – 15 одиниць;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2 854 одиниць (+7);
- спеціальної техніки – 75 одиниць.
До речі, найбільше втрат російська армія зазнала на Криворізькому напрямку.