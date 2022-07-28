У Генштабі ЗСУ зазначають, що втрати ворога можуть бути неточними, оскільки на гарячих напрямках важко вести точний підрахунок. Насправді ліквідованих окупантів може бути більше.

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Так, лише за добу 27 липня наші військові знищили 160 путінських солдатів. Загалом на війні проти України загинули 40 230 російських окупантів.

Втрати ворога у техніці станом на ранок 28 липня

  • росіяни втратили 1 742 танків (з них за минулу добу 4 одиниці);
  • бойових броньованих машин – 3 979 одиниць (+8);
  • артилерійських систем – 894 одиниці (+11);
  • РСЗВ – 258 одиниць;
  • засобів ППО – 117;
  • літаків – 222 одиниці;
  • гелікоптерів – 190 одиниць;
  • безпілотників – 729 одиниці (+3);
  • крилатих ракет – 174 одиниці;
  • кораблів та катерів – 15 одиниць;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2 854 одиниць (+7);
  • спеціальної техніки – 75 одиниць.

До речі, найбільше втрат російська армія зазнала на Криворізькому напрямку.