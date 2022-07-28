Часткового успіху ворог зазнав на напрямку Відродження – Вершина. Про це мовиться у зведенні Генштабу Збройних Сил України станом на 6 годину ранку 28 липня.

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росіяни закріплюються південно-східніше населеного пункту Вершина,

– розповіли військові.

Зауважимо, що це єдиний успіх російської армії на фронті за останній період. Адже усі спроби штурму на Бахмутському напрямку стали для путінських солдатів невдалими. Намагаючись покращити тактичне положення, противник вів штурм у напрямку Клинове – Бахмут та Миронівський – Семигір'я. Українські військові відбили ворога та змусили відійти.

Так само провальною була спроба росіян просунутися на напрямках Володимирівка – Соледар та Стряпівка – Соледар.

Зверніть увагу! За даними Білого дому росія втратила на війні проти України понад 75 тисяч бійців. Мовиться про вбитих і поранених. Американські чиновники зауважили, що це дуже багато.

Яка ситуація на інших напрямках

На Краматорському напрямку ворог не вів активних дій. Він обстріляв з артилерії райони Закітного, Верхньокам'янського та Тетянівки. Завдав авіаудару біля Серебрянки.

На Слов'янському напрямку окупанти вели штурм біля Довгенького – Мазанівки та Пасіки – Долини. На щастя, успіху вони не мали.

На Харківському напрямку путінські солдати завдали авіаудару біля Руських Тишків. Крім того, вони вели повітряну розвідку, щоб уточнити положення наших військ і корегувати свій вогонь.

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