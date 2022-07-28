Як росіяни провалили штурм

Вороже військо хотіло покращити своє тактичне положення на Бахмутському напрямку. Про це мовиться у зведенні Генштабу Збройних Сил України про ситуацію на фронті станом на 6 годину ранку 28 липня.

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Для цього росіяни вели штурмові дії на напрямках Клинове – Бахмут, Миронівський – Семигір'я. Усі намагання були марними – українські воїни відбили противника та змусили відступити.

Провальною для путінських солдатів була і спроба просунутися у напрямках Володимирівка – Соледар та Стряпівка – Соледар.

На жаль, частковий усіх загарбники мають на напрямку Відродження – Вершина. Зараз вони закріплюються біля населеного пункту Вершина.

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