Як росіяни провалили штурм
Вороже військо хотіло покращити своє тактичне положення на Бахмутському напрямку. Про це мовиться у зведенні Генштабу Збройних Сил України про ситуацію на фронті станом на 6 годину ранку 28 липня.
Читайте також ЗСУ знищили російські склади у Чорнобаївці та Білогірці, окупантів й техніку: ситуація на Півдні
Для цього росіяни вели штурмові дії на напрямках Клинове – Бахмут, Миронівський – Семигір'я. Усі намагання були марними – українські воїни відбили противника та змусили відступити.
Провальною для путінських солдатів була і спроба просунутися у напрямках Володимирівка – Соледар та Стряпівка – Соледар.
На жаль, частковий усіх загарбники мають на напрямку Відродження – Вершина. Зараз вони закріплюються біля населеного пункту Вершина.
Останні новини про війну в Україні
- У Білому домі заявили, що втрати російської армії на війні проти України становлять понад 75 тисяч бійців. Мовиться і про вбитих, і про постраждалих. Крім того, понад 80% складу російських сухопутних сил "загрузли та втомилися".
- Ранок 28 липня став для українців дуже неспокійним, адже спускатися в укриття довелося двічі з перервою у пів години. Водночас на Півночі країни сирени взагалі вмикали 3 рази.
- В Оперативному командуванні "Південь" повідомили, що з території білорусі здійснили масовий ракетний обстріл. Зокрема, ворог випустив 20 ракет. 9 з них атакували ліс у Чернігівській області.
- Також під удар потрапив об'єкт інфраструктури у Вишгородському районі Київської області. Інформацію про жертв і постраждалих ще встановлюють.
- Гучно було й на Харківщині та в Миколаєві. Зокрема, внаслідок обстрілів Чугуєва пошкоджень зазнали житлові будинки.
Дивіться більше – Мусієнко розповів, що треба для закінчення війни: відео