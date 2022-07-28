Українські воїни завдали 5 авіаударів по позиціях ворога. Унаслідок цього 5 ворожих опорних пунктів "зробили жест доброї волі" та ліквідувалися.
Щодня українські воїни роблять все для того, щоб вибити з нашої землі загарбників. Наші війська знищили 2 склади окупантів та завдали чимало ударів по їхніх позиціях на Півдні.
Джерело:Оперативне командування "Південь"
Українські воїни завдали 5 авіаударів по позиціях ворога. Унаслідок цього 5 ворожих опорних пунктів "зробили жест доброї волі" та ліквідувалися.