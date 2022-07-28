Украинские воины нанесли 5 авиаударов по позициям врага. В результате 5 вражеских опорных пунктов "сделали жест доброй воли" и ликвидировались.
Каждый день украинские воины делают все для того, чтобы выбить из нашей земли захватчиков. Наши войска уничтожили 2 склад оккупантов и нанесли немало ударов по их позициям на Юге.
Источник:Оперативное командование "Юг"
Украинские воины нанесли 5 авиаударов по позициям врага. В результате 5 вражеских опорных пунктов "сделали жест доброй воли" и ликвидировались.