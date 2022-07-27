Об этом рассказал военнослужащий ТРО, советник Херсонской ОВА Сергей Хлань в эфире общенационального марафона, передает 24 канал.

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По его словам, по состоянию на сегодняшний день единственная транспортная артерия – это плотина Каховской ГЭС. Местная строительная фирма раньше там сделала небольшой ремонт в части моста через шлюз.

Однако там сейчас очень большое скопление гражданского транспорта. Поскольку вся левобережная часть общественного населения, которая должна была ехать в Херсон, имеет только один мост, где можно проехать,

– отметил Хлань.

Потому он заблокирован для военной техники. Он добавил, что оккупанты сейчас ее могут перебрасывать только в комендантский час, когда там нет гражданского транспорта.

"А это очень хорошая цель для наших Вооруженных Сил, которые точно отрабатывают важные цели", – добавил советник ОВА.

Однако по состоянию на данный момент захватчики полностью отрезаны от военных поставок.

Внимание! Херсонский активист Владимир Молчанов рассказал 24 каналу, что у оккупанто есть еще один мост – в Новой Каховке, через который они могут сделать понтонные переправы.

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