Про це повідомила міська голова Чугуєва Галина Мінаєва. Вона закликала мешканців міста сьогодні обмежити своє пересування на вулиці.

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Інформацію щодо постраждалих уточнюють

Пані мер Чугуєва повідомила, що інформацію щодо того, чи є постраждалі унаслідок удару, зараз з'ясовують. Однак точно відомо про руйнування житлових будинків через атаку.

Галина Мінаєва звернулася до мешканців міста із закликом обмежити своє пересування містом та перебувати поблизу укриттів на випадок чергового обстрілу.

Вже точно відомо про руйнування житлових будинків, наявність та кількість постраждалих уточнюється. У зв'язку з цим прошу вас сьогодні максимально обмежити пересування містом. За можливості тримайтеся поблизу укриттів. Бережіть себе та своїх близьких,

– наголосила Мінаєва.

Неспокійний ранок 28 липня

Близько 3:37 в Україні почали оголошувати про повітряні тривоги в різних регіонах. Тоді сирени пролунали по всій країні. Під час тривоги мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив про потужні вибухи. Також вибухи пролунали на Київщині – згодом голова ОВА Олексій Кулеба повідомив про влучання ворожих ракет в інфраструктурний об'єкт у Вишгородському районі.

Після відбоїв у більшості регіонів, сирени пролунали знову. Повітряна тривога охопила майже всю країну, крім Одещини та окупованих територій. білоруські партизани повідомили про запуск ракет з гомельської області. Після цього пролунали вибухи на Чернігівщині. На Київщині вибухи пролунали вдруге.

Після відбоїв у північних областях втретє пролунали тривоги. Загалом за підрахунками партизан, з білорусі уранці випустили близько 25 ракет.

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