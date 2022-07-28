Об этом сообщила городской голова Чугуева Галина Минаева. Она призвала жителей города сегодня ограничить свое передвижение по улицам.

Обратите внимание На Киевщине и Черниговщине снова сообщают о взрывах: на Севере была повторная тревога

Информацию о пострадавших уточняют

Мэр Чугуева сообщила, что информацию о том, есть ли пострадавшие в результате удара, сейчас выясняют. Однако точно известно о разрушении жилых домов из-за атаки.

Галина Минаева обратилась к жителям города с призывом ограничить свое передвижение по городу и находиться вблизи укрытий на случай очередного обстрела.

Уже точно известно о разрушениях жилых домов, наличие и количество пострадавших уточняется. В связи с этим прошу вас сегодня максимально ограничить передвижение по городу. По возможности держитесь вблизи укрытий. Берегите себя и своих близких,

– подчеркнула Минаева.

Неспокойное утро 28 июля

Около 3: 37 в Украине начали объявлять о воздушных тревогах в разных регионах. Тогда сирены раздались по всей стране. Во время тревоги мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил о мощных взрывах. Также взрывы прогремели на Киевщине – впоследствии глава ОВА Алексей Кулеба сообщил о попадании вражеских ракет в инфраструктурный объект в Вышгородском районе.

После отбоев в большинстве регионов, сирены раздались снова. Воздушная тревога охватила почти всю страну, кроме Одесской области и оккупированных территорий. белорусские партизаны сообщили о запуске ракет из гомельской области. После этого прогремели взрывы на Черниговщине. На Киевщине взрывы прогремели во второй раз.

После отбоев в северных областях в третий раз прозвучали тревоги. Всего по подсчетам партизан, из беларуси утром выпустили около 25 ракет.

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