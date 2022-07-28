Про це розповіла конгресвумен від Демократичної партії Елісса Слоткін. 27 липня вона відвідала секретний брифінг щодо ситуації в Україні, на якому були присутні законодавці Палати представників США.

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росія втратила понад 75 тисяч військових в Україні

Слоткін розповіла, що представники адміністрації Байдена розповіли, скільки окупантів загинули чи зазнали поранень в Україні.

Нам повідомили, що понад 75 тисяч росіян були вбиті або поранені. І це дуже багато,

– зазначила конгресвумен.

Вона додала, що також понад 80% складу російських сухопутних сил "загрузли та втомилися". Нещодавно західні та американські посадовці заявили, що наступні кілька тижнів війни будуть вирішальними, адже ЗСУ планують здійснити великий контрнаступ на Півдні.

Зокрема, голова секретної розвідувальної служби Великої Британії MI6 Річард Мур під час Аспенського форуму безпеки зазначив, що, на його думку, окупанти почнуть втрачати силу найближчими тижнями, позаяк у них закінчується особовий склад. У США та на Заході впевнені, що Україна спробує повернути Херсон, який росіяни окупували в березні.

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Ціль брифінгу – термінова допомога Україні

Конгресвумен поінформувала, що основна тема брифінгу для законодавців стосувалася зусиль, які можуть докласти Сполучені Штати, аби посилити ефективність допомоги Україні впродовж наступних тижнів.

"Основна розмова на брифінгу стосувалася того, що ми ще можемо і повинні зробити для українців, буквально в найближчі 3 – 6 тижнів, дуже терміново. Українці хочуть рухатись на Південь і проводити там операції. І ми хочемо, щоб вони були якомога успішнішими", – наголосила Слоткін.

За її словами, сьогодні підтвердили слова президента Володимира Зеленського – "українці до зими дійсно хочуть кілька разів надавати росії по зубах". Під час брифінгу законодавці від обох партій підтримали рішення надати ЗСУ ракети великої дальності ATACMS, які можуть вражати цілі на відстані до 280 кілометрів.

Україна місяцями закликала США надати ці системи, адже HIMARS можуть вражати лише цілі на відстані близько 78 кілометрів. Проте радник США з національної безпеки Джейк Салліван заявляв, що Сполучені Штати їх не надаватимуть, бо ЗСУ буцімто можуть використати ATACMS для удару по території росії.

Зверніть увагу! У Сенаті США також планують провести подібний закритий брифінг щодо ситуації в Україні.

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