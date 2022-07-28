У посольстві США зауважили, що в кремлі планують повторити сценарій, який вчинили в Криму у 2014 році. На окупованих територіях спершу проведуть фейкові "референдуми", а потім приєднають їх до росії.

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У США обіцяють суворо відповісти на ймовірну анексію територій України

У Посольстві США в Україні, заявили, що знають, яким буде наступний крок росії.

росія закладає основу для анексії окупованої нею української території, що є прямим порушенням суверенітету України,

– мовиться у повідомленні.

Там заявили, що на країну-агресорку чекає швидка та сувора відповідь від Сполучених Штатів та їхніх союзників і партнерів, якщо вона продовжить реалізацію своїх планів анексії.

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Коротко про підготовку росіян до "референдумів" на окупованих територіях

За даними ЗМІ, окупанти хочуть анексувати п'яту частину України у вересні. Саме на цей період вони готують фейкові "референдуми" у Донецькій, Луганській, Херсонській та Запорізькій областях.

Наразі на Херсонщині та Запоріжжі вже триває активна стадія підготовки. Там почали набирати людей у так звані "виборчі комісії".

Своєю чергою, в Луганську загарбники створили "приймальню громадського штабу референдуму".

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