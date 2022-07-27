Вони вирішили розширити одну з проросійських організацій, що діяли на окупованих територіях та назвати її "большая россия". У складі цього утворення вже діють більше ніж 1000 так званих активістів, які щодня промивають мізки місцевим та вербують людей.

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Навіщо росіянам "референдуми"

Але, як у стрімі 24 каналу пояснив ведучий Олексій Печій, у ЗСУ зовсім інші плани, зокрема – звільнити всі окуповані території. Ворог чудово розуміє це, а тому й намагається тягнути час, щоб встигнути анексувати захоплені території.

Звідси постає питання – чому росіяни так поспішають провести свої "референдуми", якщо для ЗСУ вони нічого не означатимуть, а світ все одно не визнає їх "результатів"

Цьому є щонайменше 2 причини. Перша – таким чином вони продемонструють російському народу хоч якусь "перемогу".

Ви ж почали сумніватися, чому ця так звана "спецоперація" триває 5 місяців, а результату немає. От, будь ласка – ми хотіли, ми анексували. Ми нібито зробили більшою територію росію, тож давай усі знову кричати так, як кричали, що "Крим наш",

– пояснив журналіст.

Друга причина – це те, що після анексії окупанти заявлятимуть, що ці території вже офіційно є російськими. А тому, коли українські війська деокупуватимуть їх, росіяни скажуть, що вони напали на росію. Відтак, у путіна будуть розв'язані руки для оголошення саме війни.

Повний стрім Олексія Печія на 24 каналі: дивіться відео

Як росіяни тягнуть час

"Росіянам зараз критично важливо потягнути час, тому що вони розуміють – щоб провести референдуми, потрібен час, а ЗСУ вже дуже сильно "підтискають", – додав Олексій Печій.

Саме тому останніми днями російське керівництво так часто говорить про перемовини. Так, 26 липня голова мзс росії сєргєй лавров вкотре заявив, що росія нібито ніколи не відмовлялася від мирних переговорів з Україною, але Київ постійно проти.

"москва ніколи й не відмовлялася від перемовин з Україною. Бойові дії закінчуються за столом переговорів, але відповіді від Києва немає. Питання, про те, чому Київ не йде на переговори, можна адресувати США", – сказав він.

лавров доволі швидко отримав відповідь від української сторони. Радник голови ОП Михайло Подоляк заявив, що Україна зараз проводить свою "спеціальну військову контроперацію", і обов'язково досягне своїх цілей:

вигнання росії з України,

ліквідації кримінальних анклавів та сірих зон,

демілітаризації росії,

знищення репутації "імперії зла",

перетворення росії на ізольований "табір для своїх".

Як росіяни готуються до "референдумів": коротко