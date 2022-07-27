Они решили расширить одну из пророссийских организаций, действовавших на оккупированных территориях и назвать ее "большая россия". В составе этого образования уже действуют более чем 1 000 так называемых активистов, которые ежедневно промывают мозги местным и вербуют людей.

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Зачем россиянам "референдумы"

Но, как на стриме 24 канала объяснил ведущий Алексей Печий, у ВСУ совсем другие планы, в частности – освободить все оккупированные территории. Враг прекрасно понимает это, а потому и пытается тянуть время, чтобы успеть аннексировать захваченные территории.

Отсюда встает вопрос – почему россияне так спешат провести свои "референдумы", если для ВСУ они ничего не будут значить, а мир все равно не признает их "результатов".

Этому есть по меньшей мере 2 причины. Первая – таким образом они продемонстрируют российскому народу хоть какую-то "победу".

Вы же начали сомневаться, почему эта так называемая спецоперация длится 5 месяцев, а результата нет. Вот, пожалуйста – мы хотели, мы аннексировали. Мы якобы сделали больше территорию россия, так что давай все снова кричать так, как кричали, что "Крым наш",

– объяснил журналист.

Вторая причина – это то, что после аннексии оккупанты будут заявлять, что эти территории уже официально являются российскими. Поэтому, когда украинские войска будут деоккупировать их, россияне скажут, что они напали на россию. Следовательно, у путина будут развязаны руки для объявления именно войны.

Полный стрим Алексея Печия на 24 канале: смотрите видео

Как россияне тянут время

"Россиянам сейчас критически важно потянуть время, потому что они понимают – чтобы провести референдумы, нужно время, а ВСУ уже очень сильно "поджимают", – добавил Алексей Печий.

Именно поэтому в последние дни российское руководство так часто говорит о переговорах. Так, 26 июля глава МИД россии сергей лавров в очередной раз заявил, что россия якобы никогда не отказывалась от мирных переговоров с Украиной, но Киев постоянно против.

"москва никогда и не отказывалась от переговоров с Украиной. Боевые действия заканчиваются за столом переговоров, но ответа от Киева нет. Вопрос о том, почему Киев не идет на переговоры, можно адресовать США", – сказал он.

лавров довольно быстро получил ответ от украинской стороны. Советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что Украина сейчас проводит свою "специальную военную контроперацию", и обязательно достигнет своих целей:

изгнание россии из Украины,

ликвидации криминальных анклавов и серых зон,

демилитаризации россии,

уничтожение репутации "империи зла",

превращение россии в изолированный "лагерь для своих".

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