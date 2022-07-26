Для того, чтобы план с "референдумом" стал реальностью, россия планирует воспользоваться услугами своей организации "Донецкая республика".
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россия привлекает более тысячи своих "активистов"
Как свидетельствует массив информации, собранный сотрудниками украинской спецслужбы, для проведения так называемого "волеизъявления" враг планирует использовать пророссийскую организацию "Донецкая республика",
– говорится в сообщении.
Когда-то эта организация уже действовала на оккупированной Донбассе. Сейчас ее расширяют, а потому и сменяют название. СБУ предполагают, что это будет большая россия.
Правоохранители сообщают, что сейчас в оранизацию входит 1000 "активистов". Они каждый день встречаются с населением временно оккупированных территорий. Это агитаторы, блоггеры и "дружинники", которые сотрудничают с оккупантами. Они фактически вербуют людей, охвативших уже более 200 тысяч местного населения.
Незаконные собрания и агитации
Пропагандисты кремля хотят, чтобы их ложь охватила как можно больше зрителей. Поэтому они будут задействовать подконтрольные медиаресурсы, пропаганду смотрели 50 миллионов человек из россии и Востока Украины.
россияне также планируют перебросить на Восток более 1 тысячи российских "экспертов". По данным СБУ, они должны организовать незаконные массовые сборы, распространять агитацию в поддержку референдума и обустроить исполкомы.
Для распространения сепаратистских идей враг пытается создать расширенную сеть так называемых активистов в Херсонской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях.
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