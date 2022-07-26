В ОП заявили о специальной военной контроперации

Об этом заявил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. Он отметил, что специальная военная контроперация Украины обязательно достигнет своих целей.

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Как отметил Подоляк, военная контроперация содержит 5 предусматривающих:

изгнание россии из Украины;

ликвидация криминальных анклавов и серых зон;

демилитаризация россии;

уничтожение репутации "империи зла";

превращение россии в изолированный "лагерь для своих".

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На некоторых направлениях Украина достигла уже больших успехов. По состоянию на 153-й день войны украинские военные ликвидировали почти 40 тысяч оккупантов. Кроме того, уничтожены многие техники врага. В частности, 1737 танков, 222 самолета и 189 вертолетов, более 720 беспилотников.

Также страдает экономика россии, поскольку в июле Европейский Союз утвердил уже 7 пакет санкций против режима владимира путина. Под запретом оказалось российское золото. Также эмбарго на золото россии ввели и США.

У российской армии уже сейчас много проблем с новейшими ракетами определенной дальности. Из-за этого оккупанты переоборудуют зенитно-ракетные комплексы и бьют из С-300 по наземным целям, которые для этого не предназначены.

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