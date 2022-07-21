Поэтому оккупанты переоборудуют зенитно-ракетные комплексы и бьют из С-300 по наземным целям, которые для этого не предназначены. Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Петр Черник.
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По его словам, однако, у россиян сейчас дефицит новых ракет – их осталось немного.
Речь идет об этих уже печально известных "Кинжалах", которые только раз запускали по нашей территории, "Искандерах" и "Калибрах". Они уже действительно заканчиваются,
– сказал Черник.
Мнение о том, что можно переделать ЗРК, скажем, С-300, чтобы нанести поражение по сухопутным целям – правильное. Россияне это делают и будут делать.
Есть и хорошая новость
Это также свидетельствует о том, что тяжелых ракет у них немного. Вместе с тем россияне могут поставить "на конвейер" ракеты среднего класса – Х-31 и Х-59. Вероятно, они это уже сделали. Вот их у россиян достаточно. Так что расслабляться пока не стоит.
У россиян заканчиваются новые ракеты: смотрите видео
Политолог назвал единственное оружие, которое у россии есть в своем арсенале
- Политолог Тарас Семенюк сказал 24 каналу, что страна-агрессор боится признать свои поражения на поле боя. Потому и угрожает Украине в случае получения западного оружия и резко меняет планы.
- Однако, как заметил политолог, "единственное, что у россии сейчас есть в своем арсенале" – это дальнобойное оружие, которое запускают из самолетов стратегического назначения. Однако украинским защитникам удается сбивать по меньшей мере половину этих ракет.
"Если нам Запад даст контрабатарейные установки и средства противовоздушной обороны, очевидно, мы будем сбивать и остальные", – уверен эксперт.
- Вместе с тем президент Владимир Зеленский анонсировал договоренности о том, что Украина получит новые системы противовоздушной обороны от партнеров, что поможет уничтожать вражеские ракеты.