Поэтому оккупанты переоборудуют зенитно-ракетные комплексы и бьют из С-300 по наземным целям, которые для этого не предназначены. Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Петр Черник.

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По его словам, однако, у россиян сейчас дефицит новых ракет – их осталось немного.

Речь идет об этих уже печально известных "Кинжалах", которые только раз запускали по нашей территории, "Искандерах" и "Калибрах". Они уже действительно заканчиваются,

– сказал Черник.

Мнение о том, что можно переделать ЗРК, скажем, С-300, чтобы нанести поражение по сухопутным целям – правильное. Россияне это делают и будут делать.

Есть и хорошая новость

Это также свидетельствует о том, что тяжелых ракет у них немного. Вместе с тем россияне могут поставить "на конвейер" ракеты среднего класса – Х-31 и Х-59. Вероятно, они это уже сделали. Вот их у россиян достаточно. Так что расслабляться пока не стоит.

У россиян заканчиваются новые ракеты: смотрите видео

Политолог назвал единственное оружие, которое у россии есть в своем арсенале

Политолог Тарас Семенюк сказал 24 каналу, что страна-агрессор боится признать свои поражения на поле боя. Потому и угрожает Украине в случае получения западного оружия и резко меняет планы.

Однако, как заметил политолог, "единственное, что у россии сейчас есть в своем арсенале" – это дальнобойное оружие, которое запускают из самолетов стратегического назначения. Однако украинским защитникам удается сбивать по меньшей мере половину этих ракет.

"Если нам Запад даст контрабатарейные установки и средства противовоздушной обороны, очевидно, мы будем сбивать и остальные", – уверен эксперт.