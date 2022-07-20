Поэтому аппетиты россии снизились – они уже давно отошли от плана "захватить Киев за три дня". Хотя хотят "расширить" свои цели на Луганскую, Донецкую области и части Юга Украины. Об этом 24 каналу сказал политолог Тарас Семенюк.

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По его словам, страна-агрессор боится признать свои поражения на поле боя. Потому и угрожает Украине в случае получения западного оружия и резко меняет планы.

Однако, как заметил политолог, говорить – это одно дело, другое – как это планируют реализовывать и хватит ли ресурсов.

Есть ли у россии дальнобойное оружие? Да, она его использует – это ракеты. Их запускают с самолетов стратегического назначения,

– подчеркнул Семенюк.

И добавил, что это "единственное, что у россии сейчас есть в своем арсенале". Однако украинским защитникам удается сбивать не менее половины этих ракет.

"Если нам Запад даст контрабатарейные установки и средства противовоздушной обороны, очевидно, мы будем сбивать и остальное", – уверен эксперт.

Также напомним, что недавно россия обращалась к Ирану с просьбой продать ей беспилотники.

Полностью комментарий Семенюка об оружии и путине в Тегеране: смотрите видео

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