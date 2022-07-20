Об этом 24 каналу сообщил заместитель директора Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов. Он добавил, что США уже предостерег Иран от такого шага.

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россияне загнаны в угол

По словам Данилова, сейчас россияне загнаны в угол и ищут любые щели, чтобы из него выбраться. Он подчеркнул, что ранее россия выступала такими себе "задними дверями" для иранцев, чтобы они могли обходить санкции.

Однако, как отметил исследователь, теперь россияне сами оказались в такой же ситуации. Именно поэтому сейчас государство-агрессор тоже ищет эту "заднюю дверь". В частности, как получать те или иные необходимые ему материалы, компоненты элементарной базы для ракет или своей промышленности.

Данилов отметил, что сейчас россию интересуют микрочипы. Однако одновременно им необходимы и рынки сбыта, транспортные коридоры и логистические цепочки.

Очень высокая цена

Как отметил исследователь, вероятность предоставления Ираном россии беспилотников, о которых недавно просил путин, существует. Однако она далеко не 100%.

За это иранцы захотят слишком много. Они попросят российское оружие и некоторые вещи, вступающие в спор с контактами россиян. В частности, с Израилем и арабскими странами Персидского залива,

– заявил Данилов.

Он подчеркнул, что эта игра еще далеко не закончилась и торги будут продолжать. В то же время, иранцы могут тянуть с этим вопросом достаточно долго.

Данилов сказал, что потребуют у путина за беспилотники: смотрите видео



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