Про це 24 каналу повідомив заступник директора Центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов. Він додав, що США вже застерегли Іран від такого кроку.
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росіяни загнані в кут
За словами Данилова, зараз росіяни загнані в кут і шукають будь-які шпарини, щоб з нього вибратись. Він наголосив, що раніше росія виступала такими собі "задніми дверима" для іранців, аби вони могли обходити санкції.
Однак, як наголосив дослідник, тепер росіяни самі опинилися в такій же ситуації. Саме тому зараз держава-агресорка теж шукає ці "задні двері". Зокрема, як отримувати ті чи інші необхідні їй матеріали, компоненти елементарної бази для ракет чи своєї промисловості.
Данилов зазначив, що зараз росію цікавлять мікрочипи. Однак також одночасно їх необхідні й ринки збуту, транспортні коридори та логістичні ланцюжки.
Дуже висока ціна
Як наголосив дослідник, ймовірність надання Іраном росії безпілотників, про які нещодавно просив путін, існує. Однак вона далеко не 100%.
За це іранці захочуть занадто багато. Вони попросять російську зброю й деякі речі, які вступатимуть у суперечку з контактами росіян. Зокрема, з Ізраїлем та арабськими країнами Перської затоки,
– заявив Данилів.
Він наголосив, що ця гра ще далеко не закінчилася, і торги будуть продовжувати. Водночас іранці можуть тягнути з цим питанням достатньо довго.
Данилов сказав, що вимагатимуть у путіна за безпілотники: дивіться відео
путін просить безпілотники в Ірану: що відомо
- За словами радника з питань національної безпеки США Джейка Саллівана, Білий дім має інформацію про те, що Іран може поставити росії ударні безпілотники. Крім того, він додав, що там навіть готуються навчити російські війська використовувати їх вже цього місяця – у липні 2022 року.
- Міністр закордонних справ Ірану Нассер Канаані заявив, що Іран не постачатиме росії зброю, зокрема безпілотники. Він також підкреслив, що влада країни уникає будь-яких дій, які можуть призвести до подальшої ескалації в Україні.
- У США пояснили, чому росія звернулася до Ірану щодо дронів. Офіційний представник Пентагону Джон Кірбі заявив, що бажання путіна налагодити зв'язок з Іраном – дуже "красномовне" і свідчить про те, що росію все більш відрізають від світу завдяки санкціям.