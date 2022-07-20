Про це 24 каналу повідомив заступник директора Центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов. Він додав, що США вже застерегли Іран від такого кроку.

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росіяни загнані в кут

За словами Данилова, зараз росіяни загнані в кут і шукають будь-які шпарини, щоб з нього вибратись. Він наголосив, що раніше росія виступала такими собі "задніми дверима" для іранців, аби вони могли обходити санкції.

Однак, як наголосив дослідник, тепер росіяни самі опинилися в такій же ситуації. Саме тому зараз держава-агресорка теж шукає ці "задні двері". Зокрема, як отримувати ті чи інші необхідні їй матеріали, компоненти елементарної бази для ракет чи своєї промисловості.

Данилов зазначив, що зараз росію цікавлять мікрочипи. Однак також одночасно їх необхідні й ринки збуту, транспортні коридори та логістичні ланцюжки.

Дуже висока ціна

Як наголосив дослідник, ймовірність надання Іраном росії безпілотників, про які нещодавно просив путін, існує. Однак вона далеко не 100%.

За це іранці захочуть занадто багато. Вони попросять російську зброю й деякі речі, які вступатимуть у суперечку з контактами росіян. Зокрема, з Ізраїлем та арабськими країнами Перської затоки,

– заявив Данилів.

Він наголосив, що ця гра ще далеко не закінчилася, і торги будуть продовжувати. Водночас іранці можуть тягнути з цим питанням достатньо довго.

Данилов сказав, що вимагатимуть у путіна за безпілотники: дивіться відео



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