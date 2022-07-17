російська делегація протягом останнього місяця щонайменше двічі їздили в Іран дивитися на безпілотники. Про це заявив радник президента США Джо Байдена з питань національної безпеки Джейк Салліван. Його слова підтверджують супутникові знімки.

Зауважте Іран обіцяє не купувати у росії крадене зерно: Кулеба закликав не допомогати ворогу й зброєю

Іран таки готується передати безпілотники

Джейк Салліван заявив, що у США є інформація про те, що Іран таки готується передати росії свої безпілотники. Їх Тегеран може передати одразу кілька сотень.

У нас є інформація про те, що уряд Ірану готується надати Росії кілька сотень БПЛА, включно з збройовими БПЛА,

– заявив Салліван.

російська делегація у червні відвідувала аеродром Кашан на південь від Тегерана, де іранська сторона показувала їм безпілотники Shahed-191 і Shahed-129. Обидва типи безпілотників здатні переносити високоточні ракети

Доказом того, що росіяни відвідували іранський аеродром є супутникові знімки, на яких видно і безпілотники, і транспорт російської делегації. Салліван додав, що візит росіян є першим випадком відвідин іранського аеродрому, на якому показували ці безпілотники.

Супутникові знімки датовані червнем. Другий візит росіян відбувся 5 липня.



росіяни відвідали іранський аеродром Кашан / Фото CNN

Також журналісти отримали інформацію від американських чиновників, які розповіли, що дані розвідки підтверджують наміри Ірану передати безпілотники росії, які будуть використані у війні проти України. На кінець липня в Ірані заплановані навчання росіян з використання апаратів.

ЗМІ відзначають, що ця інформація з'явилася тоді, коли Джо Байден завершив офіційний візит на Близький Схід, де питання Ірану було одним із ключових під час перемовин з лідерами країн регіону. Американські чиновники відзначають, що партнерство росії та Ірану ще раз доводить, що США повинні зберігати свій вплив на Близькому Сході.

Іран раніше заявляв, що передавати безпілотники не буде

Після провалу планів на "захоплення України за 3 дні" на п'ятий місяць повномасштабної війни росія звернулася до Ірану з проханням про продаж ударних безпілотників.

Офіційний представник Пентагону Джон Кірбі зауважив, що намагання путіна налагодити зв'язок з Іраном – дуже "красномовне" і свідчить про те, що кремль відчуває наслідки санкцій.

Якими є плани Ірану – точно невідомо. Однак раніше очільник МЗС країни запевняв, що Тегеран не передаватиме росії жодної зброї. Дипломат наголосив, що Іран уникає будь-яких дій, які можуть призвести до ескалації в Україні, тому, за його словами, Тегеран не допомагатиме жодній зі сторін.

Щоправда, в Ірані визнали, що співпрацюють з росією у сфері оборони, проте військову допомогу їм надавати не будуть.

15 липня глава МЗС України Дмитро Кулеба провів переговори зі своїм іранським колегою Хусейном Аміром Абдоллахяном. Під час них іранський дипломат запевнив, що Тегеран не купуватиме крадене зерно в росії. Однак Кулеба зазначив, що важливим є й те, щоб не надавати військову підтримку окупантам.

Цікаво – Мусієнко про те, чи продовжить Захід підтримувати Україну: дивіться відео