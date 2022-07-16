Переговори Дмитра Кулеби та глави МЗС Ірану Хусейна Аміра Абдоллахяна відбулися 15 липня. Іранський дипломат у розмові з главою МЗС України висловив співчуття жертвам ракетного удару по Вінниці.

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Іран обіцяє не купувати крадене зерно

Дмитро Кулеба повідомив, що іранський колега запевнив, що Тегеран не купуватиме у росії викрадене в Україні зерно. Український дипломат у розмові також порушив питання дронів, які росія хоче купити в Ірану. Глава МЗС України підкреслив, що окупанти не повинні отримувати військову допомогу і це є офіційною позицією нашої держави.

У нашій телефонній розмові глава МЗС Ірану Хусейн Амір Абдоллахян висловив співчуття жертвам російського удару по Вінниці. Я наголосив на позиції України: росія ні від кого не повинна отримувати жодної військової допомоги. Він запевнив мене, що росія не зможе продати Ірану вкрадене українське зерно,

– підкреслив Кулеба.

росія хоче купити дрони в Ірані

Після своїх планів захопити Україну за кілька днів, через майже 5 місяців від початку повномасштабного вторгнення окупанти вирішили звернутися до Ірану з проханням надати дрони.

Офіційний представник Пентагону Джон Кірбі зауважив, що намагання путіна налагодити зв'язок з Іраном – дуже "красномовне" і свідчить про те, що кремль відчуває наслідки санкцій.

Якими є плани Ірану – точно невідомо. Однак раніше очільник МЗС країни запевняв, що Тегеран не передаватиме росії жодної зброї. Дипломат наголосив, що Іран уникає будь-яких дій, які можуть призвести до ескалації в Україні, тому, за його словами, Тегеран не допомагатиме жодній зі сторін.

Щоправда, Іран визнав, що співпрацює з росією у сфері оборони з росіянами, проте військову допомогу їм надавати не буде.

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