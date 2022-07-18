Военный эксперт и руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко рассказал, почему оккупанты начали все чаще пользоваться этими комплексами. Об этом он рассказал 24 каналу.

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У россиян проблемы с ракетами

Так, как отметил специалист, С-300 – это зенитно-ракетные комплексы, которые предусмотрены для поражения воздушных целей как средство ПВО.

Есть некоторые разновидности С-300. Конструкторы закладывали, что в случае необходимости их можно использовать в качестве ракет типа земля – земля, фактически чтобы наносить удары по наземным целям.

Однако особенность таких ракет в том, что они менее эффективны, потому что имеют меньшую массу боезаряда и меньшую мощность.

– подчеркнул эксперт.

Более того, их нельзя использовать, чтобы стрелять по укрепленным целям, например, по бетону.

Однако то, что оккупанты бьют С-300 по гражданским свидетельствует еще и о том, что у них проблемы с ракетами определенной дальности, поэтому они вынуждены использовать именно такие.

Россияне бессильны перед HIMARS

По его словам, оккупанты бессильны перед реактивной системой залпового огня HIMARS, которые нам передали США. Россия ничего не может этому сейчас противопоставить.

И задачи, которые ставит шойгу – это признание для украинских артиллеристов и всех наших подразделений, ведущих эффективную борьбу,

– сказал Мусиенко.

Он подчеркнул, что HIMARS представляет наибольшую угрозу для их дальнейшего ведения боевых действий. Это ставит под угрозу многие наступательные операции, которые они хотели бы провести, а не могут.

Справка. В наведении ракет врагу помогают корректировщики. Благодаря информации, которую они передают, россияне наносят удары ракетами С-300, в частности, по Николаеву.

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