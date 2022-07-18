Військовий експерт та керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко розповів, чому окупанти почали все частіше користуватись цими комплексами. Про це він розповів 24 каналу.

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У росіян проблеми з ракетами

Так, як зазначив фахівець, С-300 – це зенітно-ракетні комплекси, який передбачений для ураження повітряних цілей як засіб ППО.

Є певні різновиди С-300. Конструктори закладали, що вразі потреби їх можна використати як ракети типу земля – земля, фактично щоб завдавати удари по наземних цілях.

Однак особливість таких ракет в тому, що вони менш ефективні, тому що мають меншу масу боєзаряду та меншу потужність,

– наголосив експерт.

Ба більше, їх не можна використати, щоб гатити по зміцнених цілях, наприклад, по бетону.

Однак те, що окупанти б'ють С-300 по цивільних свідчить ще й про те, що у них проблеми із ракетами певної дальності, тому вони вимушені використовувати саме такі.

Росіяни безсилі перед HIMARS

За його словами, окупанти безсилі перед реактивною системою залпового вогню HIMARS, які нам передали США. Росія нічого не може цьому зараз протиставити.

І завдання, які ставить шойгу – це визнання для українських артилеристів та усіх наших підрозділів, які ведуть ефективну боротьбу,

– сказав Мусієнко.

Він наголосив, що HIMARS становить найбільшу загрозу для їхнього подальшого ведення бойових дій. Це ставить під загрозу багато наступальних операцій, які вони хотіли б провести, а не можуть.

Довідка. У наведенні ракет ворогу допомагають коригувальники. Завдяки інформації, яку вони передають, росіяни завдають ударів ракетами С-300, зокрема, по Миколаєву.

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