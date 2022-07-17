Про це 24 каналу розповів військовий експерт Defence Express Іван Киричевський. Він нагадав, що ЗРК С-300 призначені для боротьби з літаками в повітрі.
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У чому специфіка наведення ракет С-300
Втім, за словами Киричевського, у радянських комплексах С-300 була закладена опція стрільби по наземних цілях.
Але специфіка їх наведення по наземних цілях дуже складна. Треба знати координати цілі буквально до міліметра,
– наголосив військовий експерт.
Він додав, що окупантам важко самостійно наводити ракети.
Як коригувальники допомагають ворогу
Найнеприємніший фактор, за словами військового експерта, полягає у тому, що у наведенні ракет ворогу допомагають коригувальники. Завдяки інформації, яку вони передають, росіяни завдають ударів ракетами С-300, зокрема, по Миколаєву.
Щоб влучати, окупантам потрібні дуже точні координати. Вони, на жаль, отримують ці дані від девіантних особистостей, яких у Миколаєві є багато,
– зазначив Киричевський.
Він додав, що без точних координат масштаби руйнувань від російських ракет могли б бути меншими.
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Втім, на думку військового експерта, у цих ракетних обстрілах є і позитивний момент.
Чим більше росіяни будуть отак гатити своїми ракетами С-300 замість того, щоб використовувати їх за прямим призначенням, тим простіше буде діяти нашій авіації під час контрнаступальних дій на півдні України,
– наголосив Киричевський.
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Запуск ракет С-300 по наземних цілях: ймовірні причини
- росія почала активно використовувати для удару ЗРК С-300. Використання техніки у такий спосіб є неефективним. В американському Інституті вивчення війни вважають, що активне використання росією С-300 може свідчити про вичерпання запасів потужніших ракет.
- Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім розповів про те, що загарбники намагаються завдавати ударів із далекої відстані. За його словами, росія має дуже багато комплексів С-300. Тому окупанти переробили модуль ЗРК, щоб ці ракети могли вражати наземні цілі.
- Військовий експерт Defence Express Іван Киричевський раніше розповідав про те, що С-300 мають певну специфіку ураження цілі. За його словами, у ракетах вибухівки не дуже багато, але під час вибуху з'являється велика кількість уламків.