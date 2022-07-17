Ті, хто планували стратегічну операцію по звільненню Півдня України, очевидно виходили з того, що якраз кінець серпня й початок вересня може бути періодом, коли у росіян почнеться "снарядний голод". Про це в ефірі 24 каналу розповів експерт Defence Express Іван Киричевський.

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Він зазначив, що це стане можливим, завдяки інтенсивним ударам, які здійснюють HIMARS, по складах росіян.

З однієї сторони (у росіян – 24 канал) є просто безмежні запаси з радянських часів. Вони на відміну від України не утилізовували свої снаряди довоєнного зразка,

– розповів Іван Киричевський.

"З іншого боку сучасна росія, мʼяко кажучи, не так активно може виробляти снаряди. Є приблизна оцінка за 2021 рік. Використовуючи усі наявні потужності, росіяни змогли виробити приблизно 400 тисяч снарядів усіх калібрів. Тобто 7 днів інтенсивної стрільби на фронті зараз", – додав експерт.

Останні досягнення, завдяки HIMARS

Українці вже продемонстрували свою майстерність під час управління HIMARS. Саме завдяки американській реактивній системі залпового вогню вдалося ліквідувати або поранити чотирьох заступників командира дивізії.

Пентагоні похвалили як українських артилеристів, так і свою техніку. За словами високопоставленого військового чиновника, у Пентагоні вважають, що HIMARS мають непрямий, але значний вплив на операції на лінії фронту.

В тимчасово окупованому місті Алчевськ, що на Луганщині, пролунали вибухи. За даними російської пропаганди, вдарили з HIMARS.

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