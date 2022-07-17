Ті, хто планували стратегічну операцію по звільненню Півдня України, очевидно виходили з того, що якраз кінець серпня й початок вересня може бути періодом, коли у росіян почнеться "снарядний голод". Про це в ефірі 24 каналу розповів експерт Defence Express Іван Киричевський.
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Він зазначив, що це стане можливим, завдяки інтенсивним ударам, які здійснюють HIMARS, по складах росіян.
З однієї сторони (у росіян – 24 канал) є просто безмежні запаси з радянських часів. Вони на відміну від України не утилізовували свої снаряди довоєнного зразка,
– розповів Іван Киричевський.
"З іншого боку сучасна росія, мʼяко кажучи, не так активно може виробляти снаряди. Є приблизна оцінка за 2021 рік. Використовуючи усі наявні потужності, росіяни змогли виробити приблизно 400 тисяч снарядів усіх калібрів. Тобто 7 днів інтенсивної стрільби на фронті зараз", – додав експерт.
Останні досягнення, завдяки HIMARS
- Українці вже продемонстрували свою майстерність під час управління HIMARS. Саме завдяки американській реактивній системі залпового вогню вдалося ліквідувати або поранити чотирьох заступників командира дивізії.
- Пентагоні похвалили як українських артилеристів, так і свою техніку. За словами високопоставленого військового чиновника, у Пентагоні вважають, що HIMARS мають непрямий, але значний вплив на операції на лінії фронту.
- В тимчасово окупованому місті Алчевськ, що на Луганщині, пролунали вибухи. За даними російської пропаганди, вдарили з HIMARS.
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