Те, кто планировали стратегическую операцию по освобождению Юга Украины, очевидно исходили из того, что как раз конец августа и начало сентября может быть периодом, когда у россиян начнется "снарядный голод". Об этом в эфире 24 канала рассказал эксперт Defence Express Иван Киричевский.

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Он отметил, что это станет возможным благодаря интенсивным ударам, которые осуществляют HIMARS, по составам россиян.

С одной стороны (у россиян – 24 канал) есть просто безграничные запасы с советских времен. Они в отличие от Украины не утилизировали свои снаряды довоенного образца,

– рассказал Иван Киричевский.

"С другой стороны, современная россия, мягко говоря, не так активно может производить снаряды. Есть приблизительная оценка за 2021 год. Используя все имеющиеся мощности, россияне смогли выработать примерно 400 тысяч снарядов всех калибров. То есть 7 дней интенсивной стрельбы на фронте сейчас", – добавил эксперт.

Последние достижения, благодаря HIMARS

Украинцы уже продемонстрировали свое мастерство в управлении HIMARS. Именно благодаря американской реактивной системе залпового огня удалось ликвидировать или ранить четырех заместителей командира дивизии.

Пентагони похвалили как украинских артиллеристов, так и свою технику. По словам высокопоставленного военного чиновника, в Пентагоне считают, что HIMARS оказывают косвенное, но значительное влияние на операции на линии фронта.

Во временно оккупированном городе Алчевск, что на Луганщине, раздались взрывы. По данным российской пропаганды, ударили по HIMARS.

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