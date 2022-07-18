Про це 24 каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Він пояснив, що NASAMS – це потужні установки.

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За його словами, одна така батарея має включати командний центр, MLRS, а не лише установку.

В цих NASAMS, які зараз нам планують поставити, 9 пускових установок, а решта – це радіолокаційні станції, командні пункти, машини для зарядження тощо. Відповідно є 9 пускових установок в кожній батареї,

– пояснив Мусієнко.

Експерт розповів, що ці батареї NASAMS цікаві тим, що вони дають можливість встановлювати пускові радари та командні центри в різних точках. "Тобто вони розташовані не разом, і знищити їх всі одразу одним ударом неможливо", – зазначив він.

Крім того, як каже Мусієнко, це один з найкращих у світі комплексів середньої дальності.

На його думку, він отримав таке визнання, бо саме ці компекси беруть на посилення, щоб прикривати небо над Білим домом під час інавгурації президентів США.

Переоснащувати системи ППО треба комплексно. Якщо батареї NASAMS працюють спільно з американськими радарами, які підходять до комплексів Patriot, то треба обирати те, що може інтегруватися між собою, щоб захистити українське небо,

– заявив він.

Чи може Україна отримати Patriot? На це Мусієнко відповів, що це можливо. Експерт вважає, що системи ППО дальнього радіусу дії та системи ППС можуть стати одними з перших пунктів за ленд-лізом.

"Навіть системи NASAMS чи HIMARS ще кілька місяців тому ми вважали нонсенсом. Але над цим треба працювати, щоб цього досягти. Це питання потрібно піднімати у ленд-лізі", – зауважив він.

Що відомо про батареї до NASAMS