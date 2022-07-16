1 липня Міністерство оборони США офіційно оголосило про новий пакет військової допомоги Україну на суму 820 мільйонів доларів. Серед іншого там було вказано про дві системи передові зенітно-ракетні системи NASAMS. Речник командування Повітряних сил Збройних Сил України Юрій Ігнат уточнив, що мова йде не про дві одиниці, а про дві батареї.

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"Нам не дві штуки пообіцяли, а дві батареї. Таке високотехнологічне озброєння мають небагато країн світу і стоять за ним у черзі. Йдеться про дві батареї, які мають не тільки пускові установки, а й певні машини для зарядки, виявлення цілей і обслуговування комплексів", – розповів Юрій Ігнат.

За його словами, коли норвезький виробник передасть ці системи українським військовим, можна буде говорити детальніше про це. Допоки ж точна кількість зенітно-ракетних комплексів, які отримає Україна, не може бути оприлюднена.

Юрій Ігнат також заявив, що процес постачання такого озброєння в Україну є не настільки швидкий, як цього вимагає ситуація. Адже потужності виробників не безмежні, і потрібен відповідний час.

Скільки техніки входить в одну батарею NASAMS

NASAMS – зенітно-ракетні комплекси середньої дальності (близько 160 кілометрів. Основне призначення – знищення повітряних об’єктів супротивника на середніх та малих висотах за будь-яких метеорологічних умов.

Системи NASAMS виробляє консорціум американської корпорації Raytheon Technologies і норвезької групи Kongsberg, пише "Мілітарний". До складу комплексу входять пускові установки, радіолокаційні станції (РЛС) Raytheon AN/MPQ-64F1 Sentinel від консорціуму Raytheon і Kongsberg.

Батарея зенітно-ракетного комплексу NASAMS другого покоління складається з 12 пускових установок (кожна несе шість ракет AIM-120 AMRAAM), восьми радарів, одного центру керування вогнем, однієї машини з електронно-оптичною камерою та одного автомобіля Tactical Control Cell.

Батарея NASAMS третього покоління містить шість мобільних пускових установок ракет малої дальності IRIS-T SLS, встановлених на гусеничних машинах, а також триколісну високомобільну пускову установку.

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