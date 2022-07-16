1 июля Министерство обороны США официально объявило о новом пакете военной помощи Украине на сумму 820 миллионов долларов. Среди прочего там было указано о двух системах передовых зенитно-ракетных системах NASAMS. Представитель командования Воздушных сил Вооруженных Сил Украины Юрий Игнат уточнил, что речь идет не о двух единицах, а о двух батареях.

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"Нам не две штуки пообещали, а две батареи. Такое высокотехнологичное вооружение есть у немногих стран мира и стоят за ним в очереди. Речь идет о двух батареях, которые имеют не только пусковые установки, но и определенные машины для зарядки, обнаружения целей и обслуживания комплексов", – рассказал Юрий Игнат.

По его словам, когда норвежский производитель передаст эти системы украинским военным, можно будет подробнее об этом говорить. Пока точное количество зенитно-ракетных комплексов, которые получит Украина, не может быть обнародовано.

Юрий Игнат также заявил, что процесс поставки такого вооружения в Украину не настолько быстр, как этого требует ситуация. Ведь мощности производителей не безграничны, и нужно соответствующее время.

Сколько техники входит в одну батарею NASAMS

NASAMS – зенитно-ракетные комплексы средней дальности (около 160 километров. Основное предназначение – уничтожение воздушных объектов противника на средних и малых высотах при любых метеорологических условиях).

Системы NASAMS производит консорциум американской корпорации Raytheon Technologies и норвежской группы Kongsberg, пишет "Милитарный". В состав комплекса входят пусковые установки, радиолокационные станции (РЛС) Raytheon AN/MPQ-64F1 Sentinel от консорциума Raytheon и Kongsberg.

Батарея зенитно-ракетного комплекса NASAMS второго поколения состоит из 12 пусковых установок (каждая несет шесть ракет AIM-120 AMRAAM), восьми радаров, одного центра управления огнем, одной машины с электронно-оптической камерой и одного автомобиля Tactical Control Cell.

Батарея NASAMS третьего поколения включает в себя шесть мобильных пусковых установок ракет малой дальности IRIS-T SLS, установленных на гусеничных машинах, а также трехколесную высокомобильную пусковую установку.

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