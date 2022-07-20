Через це апетити росії знизились – вони вже давно відійшли від плану "захопити Київ за три дні". Натомість хочуть "розширити" свої цілі до Луганської, Донецької областей та частини Півдня України. Про це 24 каналу сказав політолог Тарас Семенюк.

Увага Їх майже не залишилося: в РНБО кажуть про проблеми з радянськими боєприпасами

За його словами, країна-агресорка боїться визнати свої поразки на полі бою. Тому й погрожує Україні у випадку отримання західної зброї й різко змінює плани.

Однак, як зауважив політолог, говорити – це одна справа, інша – як це планують реалізовувати й чи вистачить ресурсів.

Чи має росія далекобійну зброю? Так, вона її використовує – це ракети. Їх запускають із літаків стратегічного призначення,

– наголосив Семенюк.

І додав, що це "єдине, що росія зараз має у своєму арсеналі". Однак українським оборонцям вдається збивати щонайменше половину цих ракет.

"Якщо нам Захід дасть контрабатарейні установки та засоби протиповітряної оборони, очевидно, ми будемо збивати й решту", – впевнений експерт.

Також нагадаємо, що нещодавно росія зверталась до Ірану з проханням продати їй безпілотники.

Повністю коментар Семенюка про зброю та путіна в Тегерані: дивіться відео

росіяни почали активно бити ракетами С-300