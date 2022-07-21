Тому окупанти переобладнують зенітно-ракетні комплекси і гатять з С-300 по наземних цілях, які для цього не призначені. Про це 24 каналу розповів військовий експерт Петро Черник.

До слова Військовий експерт пояснив, чому Іран не зможе дати Путіну безпілотників

За його словами, однак у росіян зараз дефіцит нових ракет – їх залишилось небагато.

Мовиться про оці вже сумнозвісні "Кинджали", які лише раз запускали по нашій території, "Іскандери" та "Калібри". Вони вже насправді закінчуються,

– сказав Черник.

Думка про те, що можна переробити ЗРК, скажімо, С-300 щоб завдати уражень по сухопутних цілях – правильна. Росіяни це роблять і будуть робити.

Є й хороша новина

Це також свідчить про те, що важких ракет у них небагато. Разом з тим, росіяни можуть поставити "на конвеєр" ракети середнього класу – Х-31 та Х-59. Ймовірно, вони вже це зробили. От їх у росіян є достатньо. Тож розслаблятися поки не варто.

У росіян закінчуються нові ракети: дивіться відео

Політолог назвав єдину зброю, яку росія має у своєму арсеналі

Політолог Тарас Семенюк сказав 24 каналу, що країна-агресорка боїться визнати свої поразки на полі бою. Тому й погрожує Україні у випадку отримання західної зброї й різко змінює плани.

Однак, як зауважив політолог, "єдине, що росія зараз має у своєму арсеналі" – це далекобійна зброя, яку запускають із літаків стратегічного призначення. Однак українським оборонцям вдається збивати щонайменше половину цих ракет.

"Якщо нам Захід дасть контрабатарейні установки та засоби протиповітряної оборони, очевидно, ми будемо збивати й решту", – впевнений експерт.