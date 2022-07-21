Однак навряд чи Іран не піде на поступки країні-агресорці. Про це 24 каналу сказав військовий експерт Ігаль Левін.
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Однак якщо навіть це трапиться, це буде невелика кількість й не найкращої якості. Їх буде недостатньо для повномасштабної війни.
Я взагалі спершу здивувався, що росія хоче отримати в Ірану якісь безпілотники. Однак технології Ірану більш сучасних зразків – вкрадені або взяті з "зворотної розробки",
– пояснив фахівець.
Тобто, це означає, що іранці брали збиті американські дрони й копіювали їх.
Треба звернути на те, що країна вже довший час перебуває під санкціями. У них просто немає можливостей виробляти зброю у такій кількості та хорошій якості.
Крім того, якщо врахувати відносини Ірану з Ізраїлем, навряд чи країна поступиться "зайвою" зброєю.
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путін просить безпілотники в Ірану
- Білий дім має інформацію про те, що Іран може поставити росії ударні безпілотники. Крім того, там навіть готуються навчити російські війська використовувати їх вже у липні 2022 року.
- Міністр закордонних справ Ірану Нассер Канаані заявив, що країна не постачатиме росії зброю, зокрема безпілотники. Він також підкреслив, що влада країни уникає будь-яких дій, які можуть призвести до подальшої ескалації в Україні.
- Офіційний представник Пентагону Джон Кірбі заявив, що бажання путіна налагодити зв'язок з Іраном – дуже "красномовне" і свідчить про те, що росію все більш відрізають від світу завдяки санкціям.
- Разом з тим журналіст Мохаммад Фараджаллах вважає, що Іран може використати слабке становище росії, щоб вона поступилася у деяких питаннях.