Про це 24 каналу сказав Мохаммад Фараджаллах – головний редактор порталу "Україна по-арабськи". Він каже, що путін продовжує грати гру "багатополюсного світу".

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За його словами, він продовжує переконувати себе і росіян, що хоче створити "багатополюсний світ" і йти проти США. "Мовляв, Байден поїхав на Близький Схід. А путін очолить іншу сторону світу", – каже він.

Фараджаллах наголосив, що питання взаємовідносин між США, Саудівською Аравією та іншими країнами було основною темою візиту Байдена на Ближній Схід. Йдеться про створення антиіранської коаліції.

А це дуже негативний меседж. путін на цьому буде грати, мовляв, щоб зібрати проіранську коаліцію, щоб протистояти США. Тобто тут є взаємоінтерес між Іраном та росією, адже дві ці держави – ізгої світової спільноти,

– переконаний редактор.

Іран використає слабке становище росії

На його думку, Іран буде намагатися максимально користуватися слабкою позицією росії, щоб вона поступилася щодо питання Сирії, бо Іран хоче російські бази, які там розташовані.

"А також щодо можливості використання ядерної технології для своєї програми. Бо таким чином Іран буде шантажувати Європу і США", – додав редактор.

Фараджаллах запевняє, що путін хоче показати, що він ще може щось запропонувати, зокрема він буде пропонувати свою підтримку у питанні енергетики та збільшення інвестицій "газпрому".

Проте, тут є велике "але" – те, що об'єднує ці країни, одразу їх і роз’єднує. Адже обидві держави під санкціями. Зараз росію та Іран будуть конкурувати на енергетичному ринку,

сказав він.

Редактор порталу "Україна по-арабськи" зазначив, що Іран досі не визначився щодо питання війни росії проти України. Раніше він офіційно засуджував це вторгнення і не збирається визнавати псевдореспубліки на Донбасі Тому Іран мало що захоче запропонувати росії.

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