Об этом 24 каналу сказал Мохаммад Фараджаллах – главный редактор портала "Украина по-арабски". Он говорит, что путин продолжает играть игру "многополюсного мира".

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По его словам, он продолжает убеждать себя и россиян, что хочет создать "многополюсный мир" и идти против США. "Мол, Байден поехал на Ближний Восток. А пути возглавит другую сторону мира", – говорит он.

Фараджаллах подчеркнул, что вопрос взаимоотношений между США, Саудовской Аравией и другими странами являлся основной темой визита Байдена на Ближний Восток. Речь идет о создании антииранской коалиции.

А это очень отрицательный месседж. путин на этом будет играть, мол, чтобы собрать проиранскую коалицию, чтобы противостоять США. То есть здесь есть взаимоинтерес между Ираном и россией, ведь два этих государства – изгои мирового сообщества,

– убежден редактор.

Иран использует слабое положение россии

По его мнению, Иран будет пытаться максимально пользоваться слабой позицией россии, чтобы она уступила вопрос Сирии, потому что Иран хочет российские базы, которые там расположены.

"А также о возможности использования ядерной технологии для своей программы. Так как Иран будет шантажировать Европу и США", – добавил редактор.

Фараджаллах уверяет, что путин хочет показать, что он еще может что-то предложить, в частности, он будет предлагать свою поддержку в вопросе энергетики и увеличения инвестиций "газпрома".

Однако здесь есть большое "но" – то, что объединяет эти страны, тут же их и разъединяет. Ведь оба государства под санкциями. Сейчас россия и Иран будут конкурировать на энергетическом рынке,

– сказал он.

Редактор портала "Украина по-арабски" отметил, что Иран до сих пор не определился по вопросу войны россии против Украины. Ранее он официально осуждал это вторжение и не собирается признавать псевдореспублики на Донбассе. Поэтому Иран мало что захочет предложить россии.

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