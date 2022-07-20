Про це сказав секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов в ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу. І наголосив, що під час цього візиту в Тегеран було дуже багато тонкощів, на які треба звертати увагу.

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Як, наприклад, і те, що президент Туреччини Реджеп Ердоган змусив понервувати кремлівського главу в очікуванні перед камерами.

Давайте ще згадаємо, хто його зустрів у аеропорту. Це був просто міністр, який мав досить опосередковане відношення до ситуації,

– зауважив Данілов.

І додав, що у дипломатії дуже багато тонкощів, які громадяни не можуть помітити та проаналізувати.

"Ця зустріч містила чимало цікавих знаків, починаючи від особи, яка зустріла путіна у аеропорту, а закінчуючи самим форматом зустрічі і подальшим супроводом", – додав секретар РНБО.

І наголосив, що це саме те красномовне свідчення того, що кремлівського диктатора вже не визнають "першою країною", яка була на мапі світу.

Повністю інтерв'ю з Даніловим: дивіться відео

Чому путін приїжджав в Іран

Санкції та дипломатична ізоляція далися в знаки, тож путін прибув і Іран для того, щоб домовитись про закупівлю іранських безпілотників.

Влада Ірану заявила, що не продаватиме безпілотники росії, але радник Джо Байдена з питань нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що у США є дані про те, що Тегеран таки готується продати кілька сотень БпЛА.

Заступник директора Центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов вважає, що, ймовірно, якщо офіційний Тегеран на це погодиться, владіміру путіну доведеться дорого за це заплатити.

Мохаммад Фараджаллах – головний редактор порталу "Україна по-арабськи", сказав 24 каналу, що путін продовжує грати гру "багатополюсного світу" та йти проти США.

Інші політологи сходяться на тому, що цей візит путіна до Ірану більше не про військову співпрацю, а про економічну. Мовляв, путін міг полетіти туди, аби перейняти досвід Ірану, як жити під санкціями, як зробити замкнуту економіку, не залежати від інших країн.

Крім того, про цей візит на російському телебаченні якщо не сказали ні слова, то обговорили буквально одним реченням.

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