Об этом сказал секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов в эксклюзивном интервью 24 каналу. И подчеркнул, что во время этого визита в Тегеран было очень много тонкостей, на которые нужно обращать внимание.

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Как, например, и то, что президент Турции Реджеп Эрдоган заставил понервничать кремлевского главу в ожидании перед камерами.

Давайте вспомним, кто его встретил в аэропорту. Это был просто министр, который имел достаточно косвенное отношение к ситуации,

– заметил Данилов.

И добавил, что у дипломатии очень много тонкостей, которые граждане не могут заметить и проанализировать.

"Эта встреча содержала немало интересных знаков, начиная от лица, встретившего путина в аэропорту, и заканчивая самим форматом встречи и последующим сопровождением", – добавил секретарь СНБО.

И подчеркнул, что это именно то красноречивое свидетельство того, что кремлевского диктатора уже не признают "первой страной", которая была на карте мира.

Полностью интервью с Даниловым: смотрите видео

Почему путин приезжал в Иран

Санкции и дипломатическая изоляция дались в знаки, поэтому путин прибыл и Иран для того, чтобы договориться о закупке иранских беспилотников.

Власти Ирана заявили, что не будут продавать беспилотники россии, но советник Джо Байдена по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что у США есть данные о том, что Тегеран готовится продать несколько сотен БпЛА.

Заместитель директора Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов считает, что, вероятно, если официальный Тегеран на это согласится, Владимиру Путину придется дорого за это заплатить.

Мохаммад Фараджаллах – главный редактор портала "Украина по-арабски", сказал 24 каналу, что Путин продолжает играть игру "многополюсного мира" и идти против США.

Другие политологи сходятся в том, что этот визит путина в Иран больше не о военном сотрудничестве, а об экономическом. Мол, путин мог полететь туда, чтобы перенять опыт Ирана, как жить под санкциями, как сделать замкнутую экономику, не зависеть от других стран.

Кроме того, об этом визите на российском телевидении, если не сказали ни слова, то обсудили буквально одним предложением.

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