В Генштабе ВСУ отмечают, что потери врага могут быть неточные, поскольку на горячих направлениях трудно вести точный подсчет. На самом деле ликвидированных оккупантов может быть больше.

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Только за сутки 27 июля наши военные уничтожили 160 путинских солдат. Всего на войне против Украины погибли 40 230 российских оккупантов .

Потери врага в технике по состоянию на утро 28 июля

россияне потеряли 1 742 танка (из них за прошедшие сутки 4 единицы);

боевых бронированных машин – 3 979 единиц (+8);

артиллерийских систем – 894 единицы (+11);

РСЗО – 258 единиц;

средств ПВО – 117 единиц ;

единиц самолетов – 222 единицы;

вертолетов – 190 единиц;

беспилотников – 729 единиц (+3);

крылатых ракет – 174 единицы;

кораблей и катеров – 15 единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 2 854 единицы (+7);

специальной техники – 75 единиц.

Кстати, больше всего потерь российская армия понесла на Криворожском направлении.



Потери россиян на войне против Украины / Инфографика Генштаба

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российские оккупанты пытались продвинуться возле Соледара . К счастью, им это не удалось;

пытались продвинуться возле Соледара На направлениях Клиново – Бахмут и Мироновский – Семигорье украинские защитники отбили вражеский штурм. Оккупанты были вынуждены отойти;

возле Вершины противник достиг частного успеха. Сейчас российская армия закрепляется возле села;

российская армия закрепляется возле села; для усиления враг перебрасывает дополнительные подразделения на Запорожское направление;

ВСУ отразили штурм в направлении Брускинское – Белогорка на Херсонщине. Оккупанты с потерями отошли;

на Славянском направлении враг вел неудачный штурм возле Долгенького, Мазановки, Пасеки и Долины.