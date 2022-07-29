Безпілотник збили військові 93 окремої механізованої бригади Холодний Яр. Вони оприлюднили потужне відео своєї роботи.

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Захисники збили ще один російський безпілотник

У 93 ОМБр розповіли, що 28 липня успішно знищили черговий російський безпілотник.

Західна зброя в дії! Сьогодні в Ізюмському районі військові 93 бригади Холодний Яр збили ворожий "Орлан-10",

– зазначили захисники.

Безпілотник знищили з 3-кілометрової відстані бійці зенітно-реактивного артилерійського дивізіону. Вони стріляли з американського переносного комплексу "Стінгер".

"Знищуємо ворога на землі та у повітрі! Очищуємо від окупантів українську землю", – підсумували військові.

Дивіться відео, як захисники збили ворожий "Орлан-10":

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Загальні втрати окупантів в Україні

Від початку повномасштабної війни окупаційна армія зазнає колосальних втрат. Станом на ранок 28 липня бійці ЗСУ ліквідували приблизно 40,23 тисячі російських військових.

Окрім цього, росія стрімко втрачає свою техніку, яка подекуди коштує кілька мільйонів доларів за одиницю. Зокрема, наші захисники вже спопелили:

1742 танки,

3979 бойових броньованих машин,

894 артилерійські системи,

258 РСЗВ,

117 засобів ППО,

222 літаки,

190 гелікоптерів,

729 безпілотників оперативно-тактичного рівня,

174 крилаті ракети,

15 кораблів та катерів,

2854 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн,

75 одиниць спеціальної техніки.

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