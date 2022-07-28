загарбник почав розмову з дружиною з критики російської влади та військового командування. У відповідь жінка попросила його не говорити про таке під час телефонної розмови, адже вони чудово знають про позиції один одного.

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росіянин заявив, що Афганістан – це ясла, у порівнянні з Україною

окупант розповів дружині про "успішне" перебування в Україні чеченського батальйону "Восток".

Приїхали, отримали п**ди й поїхали. Все, ї**ть. Тиждень, н**уй ї**ть,

– бідкається росіянин.

Своєю чергою, жінка теж розповіла чоловікові останні новини. За її словами, ростовську частину повністю розгромили.

"Там практично нікого не залишилось. І зараз туди набір дуже великий. Всіх підряд беруть. Я маю на увазі всіх військових. Контракт всім намагаються підписати. Адже практично всю частину розгромили", – зазначила росіянка.

У відповідь окупант почав жалітися на свою важку долю.

"Тут взагалі пи**ець, я тобі кажу, Ніко. Чеченська та афганська (війни – 24 канал) разом – це ясельки", – заявив загарбник.

Наприкінці розмови росіянка порадила чоловікові бути обережним. На що той відповів, що він обережний, як лінивець.

Окупант жаліється дружині на жахи в Україні: відео 18+ (присутня ненормативна лексика):

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