Окупанти визнають, що міф про "непереможну армію росії" розвіяно

Зокрема, це визнають і бойовики з так званих "л/днр". Про це свідчить нова, перехопленна СБУ, телефонна розмова окупанта.

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Наразі він перебуває з окупаційними військами росії неподалік Ізюму на Харківщині.

Я говорю, что хохлам нужно ещё и памятник поставить: они развеяли миф о непобедимой российской армии. Российская армия оказалась – так ото...

– визнає загарбник, який люто ненавидить Україну.

Також у розмові з кимось із рідних він скаржиться на зниження активності від військового і політичного керівництва росії. Каже, що таке враження ніби воно вже перехотіло воювати.

"А то смотрю: что-то путин сдох уже, по-моему. Чи резервы закончились, чи что-то уже… Я так понял, воевать уже никто не хочет... Я вообще за россиян говорю: они сливаются уже. Они на нас всё повесили...", – каже він.

В Службі безпеки України підкреслили, що жоден з окупантів нехай навіть не сумнівається у тому, що в Україні будуть і пам'ятники захисникам, і Слава Героям, і смерть ворогам, і суд над воєнними злочинцями. А головне – перемога за нами!