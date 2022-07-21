Оккупанты признают, что миф о "непобедимой армии россии" развеян

В частности, это признают и боевики так называемых "л/днр". Об этом свидетельствует новый, перехваченный СБУ телефонный разговор оккупанта.

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В настоящее время он находится с оккупационными войсками россии недалеко от Изюма в Харьковской области.

Я говорю, что хохлам нужно еще и памятник поставить: они развеяли миф о непобедимой российской армии. Российская армия оказалась так вот...

– признает захватчик, яростно ненавидящий Украину.

Также в разговоре с кем-то из родных он жалуется на снижение активности военного и политического руководства россии. Говорит, что такое впечатление, будто оно уже захотело воевать.

"А то смотрю: что-то путин сдох уже, по-моему. Или резервы закончились, или что-то уже… Я так понял, воевать уже никто не хочет... Я вообще за россиян говорю: они сливаются уже. Они на нас все повесили..." , – говорит он.

В Службе безопасности Украины подчеркнули, что ни один из оккупантов пусть даже не сомневается в том, что в Украине будут и памятники защитникам, и Слава Героям, и смерть врагам, и суд над военными преступниками. А главное – победа за нами!