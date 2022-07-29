Беспилотник сбили военные 93-й отдельной механизированной бригады Холодный Яр. Они обнародовали мощное видео своей работы.

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Защитники сбили еще один российский беспилотник

В 93 омбр рассказали, что 28 июля успешно уничтожили очередной российский беспилотник.

Западное оружие в действии! Сегодня в Изюмском районе военные 93 бригады Холодный Яр сбили вражеский "Орлан-10",

– отметили защитники.

Беспилотник уничтожили с 3-километрового расстояния бойцы зенитно-реактивного артиллерийского дивизиона. Они стреляли из американского переносного комплекса "Стингер".

"Уничтожаем врага на земле и в воздухе! Очищаем от оккупантов украинскую землю", – подытожили военные.

Смотрите видео, как защитники сбили вражеский "Орлан-10":

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Общие потери оккупантов в Украине

С начала полномасштабной войны оккупационная армия несет колоссальные потери. По состоянию на утро 28 июля бойцы ВСУ ликвидировали около 40,23 тысяч российских военных.

Кроме этого, россия стремительно теряет свою технику, которая иногда стоит несколько миллионов долларов за единицу. В частности, наши защитники уже испепелили:

1742 танка,

3979 боевых бронированных машин,

894 артиллерийские системы,

258 РСЗО,

117 средств ПВО,

222 самолета,

190 вертолетов,

729 беспилотников оперативно-тактического уровня,

174 крылатых ракет,

15 кораблей и катеров,

2854 единицы автомобильной техники и автоцистерн,

75 единиц специальной техники.

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