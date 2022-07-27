Так, 27 июля воины зенитного ракетного подразделения пополнили список потерь врага – ликвидировали очередной российский беспилотник оперативно-тактического уровня. Вероятно, "Форпост".
Кстати ВСУ сбили беспилотник "Ланцет", который хотел атаковать радиолокационную станцию в Николаевской области
В Воздушном командовании "Юг" подчеркнули, что покоя захватчикам в украинском небе не будет.
Уничтожаем, бьем вдребезги, очищаем родное небо,
– подчеркнули военные.
Напомним, что над Одесской областью 22 июля наши защитники тоже сбили российский беспилотник. Дрон фиксировал побережье и портовую инфраструктуру, когда наши силы противовоздушной обороны его "минуснули".
Ликвидированная авиация оккупантов
С начала полномасштабного вторжения россии ВСУ ликвидировали 40 070 оккупантов. Кроме того, обезвредили тысячи единиц российской техники, в том числе немало авиации:
- средства ПВО – 117 (+0) единиц;
- самолетов – 222 (+0) единиц;
- вертолетов – 190 (+1) единиц;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 726 (+4).
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