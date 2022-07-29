Оперативное командование "Юг" уточнило, что люди не пострадали. Также рассказали, что на Юге авиация ВСУ 7 раз ударила по врагу и ликвидировала десятки оккупантов и 4 склада боеприпасов.
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оккупанты атаковали Николаев
Николаев к вечеру (говорится о 28 июля – 24 канал) атакован четырьмя реактивными снарядами из системы залпового огня "Смерч". Получено в элеватор и турбазу,
– сообщило ОК "Юг".
Командование объяснило, что предварительно – без человеческих потерь, но существенно повреждены окружающие здания.
Кроме того, на рассвете 28 июля россияне ударили по Николаеву 12 зенитными ракетами С-300. Их выпустили из направления Голой Пристани на временно оккупированной Херсонщине. В результате атаки:
- практически полностью разрушены здания двух школ;
- поврежден яхт-клуб, склады агропромышленного предприятия, хозяйственные постройки;
- ранен один человек.
Кратко о ситуации на Юге Украины
- 28 июля на Юге ситуация была сложная, но ее развитие контролировали наши силы обороны. российские оккупанты были скованы ВСУ, поэтому не имели возможности создать новые ударные группировки. Длительная контрбатарейная борьба.
- Враги атаковали окрестности Малой Костромки, поселок Шестерня Бериславского района Херсонщины, Кропивницкий. В результате атаки врага на Юге 6 человек погибли, 29 ранены.
- Наша авиация мощно атаковала врага и уничтожила 36 оккупантов, 3 танка, 3 гаубицы "Мста-Б", радиолокационную станцию "Зоопарк-1", 4 единицы бронированной и 7 – автомобильной техники. Также в Геническом, Херсонском, Каховском и Бериславском районах уничтожены 4 склада боеприпасов.
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