К сожалению, погибли по меньшей мере 5 человек, еще 13 получили травмы. Об этом эксклюзивно с места событий рассказал Артур Зайонц – корреспондент 24 канала в Николаеве.
Внимание Николаев к вечеру атаковали "Смерчами": враг попал в элеватор и турбазу
Известно, что в результате обстрела семь человек находятся в тяжелом состоянии. Удар был настолько сильным, что пострадала и остановка через дорогу. Отметим, что это обычный спальный район города, рядом есть парк.
Россияне сменили тактику
Следует также отметить, что россияне изменили свою тактику – если раньше в городе звуки взрывов были слышны в пределах комендантского часа, то сейчас стреляют днем или вечером, когда на улицах находится больше людей.
Последствия обстрела Николаева / Фото 24 канала
россияне били кассетными боеприпасами / Фото 24 канала
Снаряды прилетели прямо в остановку / Фото 24 канала
россияне ударили в людное место Николаева: смотрите видео 24 канала
Обстрелы Николаева: последние новости
- К вечеру 28 июля враг ударил по Николаевщине из "Смерчей". россияне попали в туристическую базу и элеватор.
- Утром в этот же день по областному центру прилетели сразу 8 ракет оккупантов.
- В результате обстрелов полностью разрушена еще одна городская школа, также пострадали жилые дома.
- 27 июля враг для обстрела Николаева использовал ракеты C-300.