На жаль, загинули щонайменше 5 людей, ще 13 – отримали травми. Про це ексклюзивно з місця подій розповів Артур Зайонц – кореспондент 24 каналу в Миколаєві.
Увага Миколаїв надвечір атакували "Смерчами": ворог влучив у елеватор і турбазу
Відомо, що внаслідок обстрілу семеро людей перебувають у важкому стані. Удар був настільки сильний, що постраждала й зупинка через дорогу. Наголосимо, що це звичайний спальний район міста, поруч є парк.
Росіяни змінили тактику
Варто також наголосити, що росіяни змінили свою тактику – якщо раніше у місті звуки вибухів було чутно у межах комендантської години, то зараз стріляють удень чи ввечері, коли на вулицях перебуває більше людей.
Наслідки обстрілу Миколаєва / Фото 24 каналу
росіяни гатили з касетних боєприпасів / Фото 24 каналу
Снаряди прилетіли просто у зупинку / Фото 24 каналу
росіяни вдарили в людне місце Миколаєва: дивіться відео 24 каналу
Обстріли Миколаєва: останні новини
- Надвечір 28 липня ворог вдарив по Миколаївщині зі "Смерчів". росіяни поцілили у туристичну базу та елеватор.
- Вранці цього ж дня по обласному центру прилетіли одразу 8 ракет окупантів.
- Внаслідок обстрілів повністю зруйнована ще одна міська школа, також постраждали житлові будинки.
- 27 липня ворог для обстрілу Миколаєва використав ракети C-300.