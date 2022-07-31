Сразу после оглашения воздушной тревоги местные также слышали взрывы. Позже мэр Николаева Александр Сенкевич подтвердил, что оккупанты беспощадно били по городу.

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оккупанты снова обстреливают Николаев

Воздушную тревогу в Николаевской области объявили в 1:01. Приблизительно через 3 минуты в городе услышали мощные взрывы. По словам Сенкевича, в Николаеве были "прилеты" кассетных боеприпасов. Взрывная волна и обломки снарядов повредили жилые дома, а в местах попаданий начались пожары.

Через 4 часа после этого воздушная тревога в области не завершилась, ведь угроза повторного вражеского обстрела никуда не исчезла. оккупанты решили продолжать терроризировать мирных жителей и снова начали бить по Николаеву.

Снова мощные взрывы раздаются в городе! Не выходите на улицу!

– призвал городской голова.

Заметьте, что во время воздушной тревоги следует находиться в укрытиях. Ведь россияне часто сознательно бьют по жилым районам, в результате чего гибнут и получают ранения мирные украинцы.

Если в доме или вблизи укрытия нет, спасатели рекомендуют воспользоваться правилом двух стен. Для этого нужно спрятаться в комнате без окон внутри квартиры или дома и находиться у несущей стены.

Обратите внимание! Во время воздушной тревоги важно не публиковать фото, видео или сообщать адреса попаданий вражеских снарядов и ракет. Это ведь только играет на руку врагу – так оккупантам легче корректировать огонь.

Кратко о предыдущем обстреле Николаева

Ночью 30 июля в Николаеве в очередной раз объявили воздушную тревогу. В городе также начались взрывы.

Впоследствии глава областной военной администрации Виталий Ким рассказал, что россияне выпустили по жилым районам города 10 ракет.

захватчики били из реактивных систем залпового огня "Смерч". Руководитель пресс-центра оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк сообщила, что повреждения получили по меньшей мере 4 многоквартирных жилых дома.

В результате вражеского обстрела пострадали шесть мирных жителей, а один человек погиб.

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