Сразу после оглашения воздушной тревоги местные также слышали взрывы. Позже мэр Николаева Александр Сенкевич подтвердил, что оккупанты беспощадно били по городу.
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оккупанты снова обстреливают Николаев
Воздушную тревогу в Николаевской области объявили в 1:01. Приблизительно через 3 минуты в городе услышали мощные взрывы. По словам Сенкевича, в Николаеве были "прилеты" кассетных боеприпасов. Взрывная волна и обломки снарядов повредили жилые дома, а в местах попаданий начались пожары.
Через 4 часа после этого воздушная тревога в области не завершилась, ведь угроза повторного вражеского обстрела никуда не исчезла. оккупанты решили продолжать терроризировать мирных жителей и снова начали бить по Николаеву.
Снова мощные взрывы раздаются в городе! Не выходите на улицу!
– призвал городской голова.
Заметьте, что во время воздушной тревоги следует находиться в укрытиях. Ведь россияне часто сознательно бьют по жилым районам, в результате чего гибнут и получают ранения мирные украинцы.
Если в доме или вблизи укрытия нет, спасатели рекомендуют воспользоваться правилом двух стен. Для этого нужно спрятаться в комнате без окон внутри квартиры или дома и находиться у несущей стены.
Кратко о предыдущем обстреле Николаева
- Ночью 30 июля в Николаеве в очередной раз объявили воздушную тревогу. В городе также начались взрывы.
- Впоследствии глава областной военной администрации Виталий Ким рассказал, что россияне выпустили по жилым районам города 10 ракет.
- захватчики били из реактивных систем залпового огня "Смерч". Руководитель пресс-центра оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк сообщила, что повреждения получили по меньшей мере 4 многоквартирных жилых дома.
- В результате вражеского обстрела пострадали шесть мирных жителей, а один человек погиб.
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